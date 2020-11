Jeltje Schraverus blijft niet lang directeur van Slingeland ziekenhuis

Dat laat Anne Flierman weten, de huidige voorzitter van de raad van toezicht. Hij is verantwoordelijk voor de benoeming van Schraverus per 1 januari. ,,Uit oogpunt van continuïteit hebben we deze beslissing genomen. Ze blijft ad interim tot het moment dat er een nieuwe bestuurder zijn gevonden", laat hij via een woordvoerder weten. Ook de benoeming van Marja Wijers bij het SKB in Winterswijk is van tijdelijke aard.

Op zoek naar nieuwe directeuren

Op dit moment worden voor de twee ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk, die per 1 januari bestuurlijk uit elkaar gaan, twee nieuwe raden van toezicht gezocht. Deze raden zullen zodra ze zijn geïnstalleerd op zoek gaan naar nieuwe directeuren.



In Winterswijk was ophef ontstaan over de benoeming van Schraverus bij het Slingeland-ziekenhuis. Het personeel is bang voor belangenverstrengeling bij het verdelen van de bruidsschat. Financieel moeten de ziekenhuizen nog uit elkaar gehaald worden.

Angst onterecht

Volgens Jeltje Schraverus is die angst onterecht. Tussen haar en de tijdelijke bestuurder van het SKB, Marja Wijers, is er een goed contact. ,,Samen staan we voor de opdracht om de defusie goed te laten verlopen”, laat ze weten via een woordvoerder.

