Jens (11) heeft veel creatieve hobby’s: ‘Het leukst is het om mensen te tekenen, liefst doe ik dat in cartoonvorm’

column Tweedeling van de samenle­ving is een hardnekki­ge misvatting

‘Het herstel van de tweedeling in de maatschappij ...’, stond afgelopen maandag boven een interessant artikel in deze krant. Het woord is gemakkelijk in het gebruik, maar voor ‘tweedeling’, ik heb het eerder betoogd, heb je twee ongeveer gelijke delen nodig. Omtrent deze pandemie en hoe haar te bestrijden bestaat die tweedeling niet.

3 februari