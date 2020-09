Jeroen uit Doetinchem wint 86.000 euro in Miljoenenjacht, Arnhemse Pauline is thuiswinnaar

ARNHEM/DOETINCHEM - Doetinchemmer Jeroen is zondagavond de winnaar geworden van het televisieprogramma Postcodeloterij Miljoenenjacht. De winnaar, die samen met zijn vriendin net een huis had gekocht, ging naar huis met een bedrag van 86.000 euro.

,,Dit kunnen we perfect gebruiken voor de verbouwing”, vertelde hij in het SBS-programma aan Linda de Mol.

Jeroen, financial controller bij een voedingsproducent, kwam samen met zijn goede vriend Danny naar de studio. ,,Jeroen is van de spelletjes. Hij is altijd heel fanatiek”, vertelde zijn vriend.

Niet veel geluk

Nadat Jeroen 49 studiogasten wist weg te spelen, stond hij met koffernummer 26 in de finale. Veel geluk had hij niet. De eerste ronde kwam hij goed door, maar daarna speelde hij het ene na het andere hoge bedrag weg. Uiteindelijk waren er nog maar twee hoge bedragen over, waaronder de 2 miljoen euro. Op dat moment besloot Jeroen het bod van 86.000 euro van de bank te accepteren.

Het bedrag komt goed terecht. ,,Het hypotheekgesprek moet zelfs nog plaatsvinden.”

Quote Wauw, dit is ongelofe­lijk! We willen heel graag reizen en een nieuwe auto kopen. Verder willen we ook een nieuwe schutting Pauline, Thuiswinnaar

Ook Pauline uit Arnhem verrast

Jeroen was niet de enige winnaar uit de regio. De Arnhemse Pauline (46) was de thuiswinnaar en werd zondagavond live door Winston Gerschtanowitz verrast met hetzelfde bedrag. Met een draaiende camera en een cheque stond hij in de Megenstraat, waar ze compleet verrast werd.

Ze had de uitzending niet gezien en wist dus niet wat ze gewonnen had. ,,Wauw, dit is ongelofelijk! We willen heel graag reizen en een nieuwe auto kopen. Verder willen we ook een nieuwe schutting”, liet ze live op televisie weten.

Volledig scherm Winston verrast Pauline. © Roy Beusker Fotografie

Buren winnen ook

Ook haar buren winnen mee. Iedereen in de Megenstraat die meespeelt met de Postcode Loterij, verdeelt met elkaar dit bedrag.

In totaal zijn dit 10 inwoners, die bedragen tussen de 7.166 en 14.333 euro winnen, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen met de Postcode Loterij.