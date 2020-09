Jeroen uit Doetinchem wint 86.000 euro in Miljoenenjacht, Arnhemse thuiswinnaar Pauline verrast door 'Winston Bogarde’

,,Dit kunnen we perfect gebruiken voor de verbouwing”, vertelde hij in het SBS-programma aan Linda de Mol. Jeroen, financial controller bij een voedingsproducent, kwam samen met zijn goede vriend Danny naar de studio. ,,Jeroen is van de spelletjes. Hij is altijd heel fanatiek”, vertelde zijn vriend.

Niet veel geluk

Ook Pauline uit Arnhem verrast

Jeroen was niet de enige winnaar uit de regio. De Arnhemse Pauline (46) was de thuiswinnaar en werd zondagavond live door Winston Gerschtanowitz verrast met hetzelfde bedrag. Met een draaiende camera en een cheque stond hij in de Megenstraat, waar ze compleet verrast werd.



In eerste instantie zag ze Winston nog aan voor iemand anders. ,,Dat meen je niet!” klonk het vanuit de gang als de deur opengaat. En daarna, nadat de overrompeling was overwonnen: ,,Winston Bogarde!”



Winston kon er wel om lachen dat hij door de bewoonster werd aangezien voor ex-voetbalprof Winston Bogarde (Ajax, AC Milan, Oranje). ,,Nee, die is het niet, het is Winston Gerschtanowitz.”



Ze had de uitzending niet gezien en wist dus niet wat ze gewonnen had. ,,Wauw, dit is ongelofelijk! We willen heel graag reizen en een nieuwe auto kopen. Verder willen we ook een nieuwe schutting”, liet ze live op televisie weten.