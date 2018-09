Jeroen uit Lochem leest zich uit de naad voor De Wereld Draait Door

Dinsdag zat je voor het eerst bij De Wereld Draait Door. Hoe was dat?

Schwartz: ,,Uiteindelijk was het superspannend, want het is toch je eerste keer op televisie. In eerste instantie was ik niet zenuwachtig, maar 's middags was het wel peentjes zweten hoor. Maar dat je met andere boekenliefhebbers bezig bent, geeft wel plezier. Daarnaast vind ik het ook leuk om te vertellen en te luisteren naar dingen die mij raken. Je kunt ook zien hoeveel mensen er aan zo'n programma meewerken. Wat mij opviel is dat het plezier eraf spat bij iedereen die meewerkt.''