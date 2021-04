Jesse (18) uit Beltrum is zijn crossmotor kwijt na allereerste overtreding: ‘Dit is echt idioot’

BELTRUM - Rijden zonder rijbewijs, verzekering en kentekenplaat met een crossmotor in het buitengebied. Dat is strafbaar. Jesse Bleumink (18) deed het vrijdagmiddag, werd betrapt en de politie nam zijn motor in beslag. De verontwaardiging daarover is hevig. Want uitgerekend Jesse protesteerde tegen de nieuwe ‘motorcrossregels’ in de gemeente Berkelland.