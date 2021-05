Jessica kwam uit Randstad naar Achterhoek en begon B&B in Noordijk: ‘Een gouden greep’

In 2019 verhuisde Jessica Laponder met haar man Dennis en kinderen Amy en Jens vanuit Den Haag naar de Achterhoek. „We komen oorspronkelijk uit de kop van Noord-Holland en waren weer op zoek naar die rust en ruimte. We vonden de verharding en het individualisme van de grote stad niet leuk meer. Bij toeval kwamen we hier terecht. Noordijk is een prachtige plek, die goed voelt en waar we graag willen wonen”, zei Dennis in november 2019 in deze krant.

Voelen ons helemaal thuis

Anderhalf jaar later heeft het gezin geen moment spijt van die keuze. „Het leven is hier zoveel rustiger, je hebt hier zoveel ruimte en de mensen zijn hier veel gemoedelijker. De mentaliteit is hier toch anders. We waren laatst even terug in Noord-Holland. Leuk, hoor. Maar zo hectisch, druk en gejaagd. We waren allemaal blij dat we weer terug in de Achterhoek waren. Dat is een teken dat we goed ingeburgerd zijn en ons hier helemaal thuis voelen”, zo vertolkt Jessica het gevoel dat veel Achterhoekers ervaren als ze weer ‘aan deze kant van de IJssel’ zijn.