Jeugd heeft een eigen sleutel voor heropende moskee in Terborg

TERBORG - De Mimar Sinan Moskee aan de Vulcaanstraat in Terborg is niet alleen een gebedsruimte, maar ook een cultureel centrum. ,,Mijn vader is gepensioneerd. Hij komt hier voor het middaggebed, maar ook om andere mensen te ontmoeten’’, zegt Orhan Özdemir, voormalig bestuurslid en adviseur van de Terborgse islamitische stichting.

Zondag is de moskee na een langdurige verbouwing officieel heropend. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek. Ook was er een vertegenwoordiging van de Islamitische Stichting Nederland, waaronder de Terborgse moskee valt. Datzelfde geldt voor de islamitische gebedshuizen in Ulft en Doetinchem.

Pubers

Dat de Mimar Sinan Moskee meer is dan een gebedsruimte bewijst het feit dat jongeren in Terborg een eigen sleutel hebben voor het gebouw. ,,We willen niet dat onze pubers op straat hangen en overlast veroorzaken. Daarom hebben we gezegd: jullie mogen gebruik maken van het gebouw. Je kunt er tv kijken, spelletjes doen’’, zegt Özdemir, wiens zwager Emrullah voorzitter is van het stichtingsbestuur.

In 2016 is begonnen met de verbouwing. Vanwege een faillissement van de aannemer ontstond ernstige vertraging, maar de moskee is na een tijdelijke verhuizing naar buurthuis De Kameleon sinds de zomer weer in gebruik. Er is sprake van een uitbreiding van 110 naar 187 vierkante meter, de gebedsruimte is vanaf de begane grond naar de eerste verdieping verplaatst. Ook de gevel is flink opgeknapt.

Quote We willen niet dat onze pubers op straat hangen en overlast veroorza­ken. Daarom hebben we gezegd: jullie mogen gebruik maken van het gebouw Orhan Özdemir

Buren

Volgens Özdemir is de relatie met de buren aan de Vulcaanstraat goed. ,,We hebben ze ook uitgenodigd voor de heropening. Bij de verbouwing hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen. Zo was het de bedoeling dat we een soort van balkon maakten, waarop onze mensen buiten konden zitten. Dat wilde de buurt niet, vanwege de inkijk. We hebben niet alle verzoeken in kunnen willigen, maar waar het kon is dat wel gebeurd.’’

De islamitische stichting die eigenaar is van het gebouw bestaat al sinds 1983. De moskee in Terborg was de vierde die onder de vlag van de Islamitische Stichting Nederland is gebouwd. Er is een speciale commissie die activiteiten voor vrouwen organiseert, ook jongeren zijn vertegenwoordigd in het bestuur.Foto-onderschrift:

Het heeft even geduurd, maar de Mimar Sinan Moskee aan de Vulcaanstraat in Terborg is gisteren na een grondige verbouwing heropend.