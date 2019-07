Jeugd praat in Silvolde over zinloos geweld na steekpartijen

Dat was het derde steekincident in korte tijd in Oude IJsselstreek. De burgemeester riep daarna op tot actie en wil van jongeren horen waarom ze messen bij zich dragen én waarom ze die gebruiken. ,,Wat bezielt je om een mes te trekken?’’, vraagt Van Dijk zich af. Hij is zaterdagavond gespreksleider en wil ook van jongeren horen of er een oplossing is om het dragen en gebruiken van steekwapens te voorkomen. Daar is ook de politie benieuwd naar, die evenmin weet waarom de jeugd messen bij zich heeft.