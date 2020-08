Jeugd rijdt virtueel onder invloed: ‘Zo kom je toch nooit thuis!?’

Kinderdag­kamp Eibergen blijft generaties lang hangen: ‘Dit hoort gewoon bij je vakantie’

21 augustus EIBERGEN - Voor het eerst sinds mensenheugenis is het jaarlijkse Kinderdagkamp Eibergen met drie dagen ingekort. De pret in het Slingerbos is er niet minder om. „Je kunt je nauwelijks voorstellen dat dit niet doorgaat.”