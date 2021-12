Jeugd tot 18 jaar kan zich in kerstvakantie uitleven op kunstgrasvelden VV Ruurlo

Stadse Fratsen Té geïmpo­neerd door ontelbare jaargeno­ten die ‘1962’ mompelen bij het loket

Kijk even of er ook kerstbomen staan, draag ik mezelf op als ik in de auto zit op weg naar het tentenkamp bij Wehl om daar in de vroege avond mijn boosterprik te halen. Voor de entree staan auto’s in de berm, want op de parkeerplaats is amper nog plek.

24 december