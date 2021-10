Jeugdagent slaat alarm over drugs en overlast: ‘Sinds corona lijken jongeren in Berkelland van God los’

Martijn Schot, wijkagent Jeugd van de politie Berkelland, pakt de cijfers er maar eens bij. In heel 2019 kwamen er in Berkelland 153 meldingen binnen van overlast door jongeren. In 2020 steeg dit naar 190. „Maar dit jaar zitten we nu al tot oktober op 280 meldingen. Echt een explosie van meldingen, sinds de lockdown.”