Jeugdhulp in Achterhoek bundelt krachten om niet buiten de boot te vallen

afscheid Varkens­boer én 42 jaar raadslid: Henk Meerdink stond altijd ‘kort bij de mensen’

2 augustus Na 42 jaar stopt Henk Meerdink als raadslid in Aalten. De 76-jarige varkensboer is een van de langstzittende raadsleden van ons land en lid van een generatie boerenpolitici die bijna verdwenen is.