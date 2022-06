Jeugdteams Wolfersveen en Halle lopen warm voor fusie in stadion De Stikke Bocht: ‘Direct een mooie klik’

Jeugdleider Erwin ten Dolle van VV Wolfersveen moet zich even excuseren. Terwijl hij vertelt over de aanstaande jeugdfusie, arriveert één van de trainers van SV Halle. Tijd voor een korte rondleiding over het terrein van stadion De Stikke Bocht. ,,Hier hebben we kleedkamers 1 en 2”, zegt hij. ,,Daar kun je mooi twee jongensteams in kwijt.”



Vanaf komend seizoen zijn ook de trainers van SV Halle hier thuis. Net zoals die van VV Wolfersveen geregeld hun opwachting zullen maken op sportpark De Meisterskamp in Halle, een kleine 7 kilometer verderop. De clubs hebben na de zomer een gezamenlijk JO13-team, twee JO15-teams en een JO17-team.