Jeugdzorg in de Achterhoek krijgt meer tijd na kritiek over aanbesteding

column bert scheuter Met absolute vrijheid treed je het belang van de ander met voeten

17:07 Je kunt dat ineens zo hebben met een woord, een alledaags woord, je kent het door en door, maar plotseling ... is er iets met de inhoud. Je wilt het als het ware proeven. Zoals je een bekende smaak nader proeft omdat die ineens extra lekker is of juist minder lekker dan normaal. Je laat die smaak over de tong ronddraaien om te achterhalen wat er mee is.