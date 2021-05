Jeukrups sterft door kou en regen: weer minder overlast verwacht in de Achterhoek

Video RegiOde aan de Achterhoek: rappen over Sluiter en naober­schap

21 mei BREDEVOORT/AALTEN - ‘Het is meer dan een streek, het is een identiteit’, klinkt in de video over de Achterhoek, als één van de vijf RegiOdes aan Gelderse streken. Rapper Amaron (Amaro Borges) rept over Sluiter en naoberschap, op muziek van Eastwave en met beelden van street artist Rosalie de Graaf.