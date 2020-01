Jimmy’s Neede kijkt met oliebollen terug én vooruit

Jimmy’s Berkelland was al sinds medio 2018 actief in Neede en maakte gebruik van een ruimte in de kookstudio Studio 16. Sinds 10 mei 2019 is er de vaste stek aan de Bergstraat 10 in de voormalige schoenmakerij. Dat is een klein halfjaar na de opening van Jimmy’s Borculo aan de Voorstraat aldaar.