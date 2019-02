Jimmy's opent nu ook jeugdhonk in Neede

Het heeft even geduurd, maar jongerenorganisatie Jimmy’s heeft een locatie gevonden in Neede die gaat dienen als ontmoetingsplek. De jongeren hebben gisteren de sleutel gekregen van een pand aan de Bergstraat 10, waar tot voor kort een schoenenwinkel gevestigd zat. Op 13 maart wordt het officieel geopend.

NEEDE/BORCULO - „Het heeft inderdaad even geduurd voordat we dé plek gevonden hadden”, vertelt jongerenwerker Nicole van Vonno opgetogen. „Maar we hebben bepaald niet stil gezeten en allerlei opties bekeken. Overal was wel iets: of er was geen verwarming, of het was veel te klein of te duur... Toen kwam dit voorbij: eigenlijk de perfecte locatie.” Jimmy’s Berkelland kan de ruimte voor twee jaar huren. Van Vonno: „Voor deze periode hebben we financiering. Voor daarna koersen we op de komst van een gezamenlijk onderkomen in Neede, waar meerdere partijen bij elkaar komen.”

Van Vonno wordt door de gemeente Berkelland ingezet om het jongerenwerk (weer) op te zetten, nadat dit jaren geleden werd wegbezuinigd. Concrete aanleiding hiervoor waren de problemen die spelen rond de hangjeugd in Neede. Vanuit de bevolking regende het klachten over (geluids)overlast, vandalisme en drugsgebruik van een groep jongeren tussen pakweg 14 en 18 jaar. Geconcludeerd werd dat er behoefte is aan een inspirerende plek waar de jeugd samen kan komen.

Buurt

Jimmy’s is een landelijk concept van ruimtes waar jongeren elkaar ontmoeten, waar ze ideeën kunnen uitwerken, om advies kunnen vragen en waar projecten gedraaid worden. Het wordt ingericht en gerund door de jongeren zelf. Het is allesbehalve een hangplek, benadrukt de jongerenwerker. „Geen plek waar jeugd tot midden in de nacht staat te schreeuwen, of weet ik wat. We willen een hele goede buur zijn.”

Er zijn wel zorgen geuit door buurtbewoners, weet Van Vonno. „En dat snap ik, na alle ervaringen. Mensen kennen dit ook niet. Maar we gaan hier zeer zorgvuldig mee om, zeker omdat deze locatie toch wat dichter op woningen is. Daarom is er wat meer professionele begeleiding dan in Borculo.”