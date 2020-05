Jo Huijsman (66) uit Neede maakt van stof kunst

Interactieve kaart Ateliers in binnenstad Zutphen niet in verkoop voor er duidelijk­heid is over het belang van kunste­naars

22:52 Zutphen verkoopt voorlopig niet de panden in de binnenstad waarin meerdere kunstenaars hun ateliers hebben. De gemeente gaat eerst in gesprek met kunstenaars en andere cultuurmakers. Eerder heeft wethouder Mathijs ten Broeke al erkend dat er beleid mist voor deze doelgroep. Zolang deze aanpak er niet is, gaan de panden nog niet in de verkoop.