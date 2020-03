Jo zag 75 jaar geleden de Tommy's Winterswijk binnenkomen: ‘Camouflage op het gezicht, takjes rond de helm’

voorpublicatie Hoe Jean de parafiets kreeg die elke oorlogsver­za­me­laar wilde hebben

12:04 HENGELO /RUURLO - Wauw! Dat dacht ik toen ik in 1985 tijdens een oorlogstentoonstelling in kasteel Ruurlo ineens een parachutistenfiets zag staan. Dat was écht zo’n ding dat elke verzamelaar in die tijd wilde hebben. Het was een bizar en tegelijk een heel handig ding. Als parachutisten wat verder achter de linies landden, dan konden ze zich met zo’n fiets relatief snel verplaatsen.