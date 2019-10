Joa Joa Jolink: ‘Ongeslagen kampioen worden, dat kan nog steeds’

Bij de muzikant en fanatiek supporter van de Doetinchemse club leeft het bekertoernooi nauwelijks. ,,De beker winnen we toch niet", zegt hij in de nieuwe aflevering van Joa Joa Jolink.



,,Met sensatie kunnen we misschien best een eind komen. Maar op een gegeven moment kom je Ajax, Feyenoord, PSV of AZ tegen, daar winnen we nooit van. Ik zou zeggen: wees blij als je van die bekerzorgen af bent en richt je op het kampioenschap.”



,,Maar”, voegt Jolink er snel aan toe, ,,ik hoop natuurlijk wel dat we van Vitesse winnen. Uiteraard stropen de spelers hun mouwen op als ze het veld opgaan en gaan ze ervoor.”



De Graafschap, afgelopen vrijdag met 5-0 te sterk voor hekkensluiter FC Dordrecht, is na twaalf wedstrijden in de eerste divisie nog altijd ongeslagen. De ploeg van trainer Mike Snoei gaat samen met SC Cambuur aan kop. ,,Als we vrijdag van Excelsior winnen, slaan we misschien een gaatje met de concurrenten. Ongeslagen kampioen worden, dat kan nog steeds", zegt Jolink.



De Doetinchemse club pakte één keer eerder de titel zonder te verliezen. Dat gebeurde onder leiding van culttrainer Simon Kistemaker in het seizoen 1990-1991. ,,Wie weet kunnen we die prestatie dit seizoen herhalen.”