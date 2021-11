Job (18) uit Hengelo overleden na ongeval in Verenigde Staten: ‘Ouders hebben hem net niet meer levend gezien’

De Hengelose voetbalclub is in rouw gedompeld. ,,Dit is in en in triest”, treurt voorzitter Ben Groot Roessink. ,,Dit heeft een forse impact op zijn familie en op Pax. Hij was een bekende hier en zette zich samen met zijn vader en broer in voor de club. Deze jongen stond aan het begin van zijn leven. Dat hij dan zo om het leven komt, is heel pijnlijk.”