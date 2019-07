Johan Pennings uit Aalten is raadslid af, maar een lintje rijker

Het was de laatste raadsvergadering waar de Aaltenaar als raadslid en fractievoorzitter van ChristenUnie aan tafel zat. Pennings heeft zich in ruim vier raadsperiodes (1998-2002 en 2006-heden) ingezet voor de gemeente. Vele jaren, waaronder het laatste jaar, deed hij dat grotendeels ook als éénmansfractie. Pennings, in het dagelijks leven agrariër, is nu lid in de Orde van Oranje Nassau.