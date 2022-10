Johan S. mag hoger beroep in Achterhoekse oplichtingszaak in vrijheid afwachten

EIBERGEN/LICHTENVOORDE - De notoire oplichter Johan S. (52) mag het hoger beroep in een strafzaak in vrijheid afwachten. S. werd veroordeeld tot één jaar cel voor wandaden die hij vooral pleegde in de Achterhoek, maar ging daartegen in beroep . Vorig najaar liet hij een spoor van ellende na in Twente. Het politieonderzoek in die zaak is nog niet afgerond.

Johan S. knoopte in 2019 op geraffineerde manier een relatie aan met kwetsbare vrouwen. Hij maakte vervolgens misbruik van hun persoonsgegevens en huurde auto’s en woningen in Lichtenvoorde en Eibergen. Zelf betaalde hij geen cent. Een hotel-restaurant uit Lichtenvoorde werd ook slachtoffer van zijn bedrog. S. bestelde onder een valse naam de catering voor zijn zogenaamde bruiloft met 45 gasten.

Kerstmis verpest

In het najaar van 2021 kwam hij opnieuw in beeld, nu in Twente. In enkele maanden tijd lichtte Johan S. tientallen bedrijven en particulieren op, onder wie een jongen van 14. Allemaal in het najaar van 2021. Hij runde het ‘catering- en eventbedrijf’ JBRI in Hengelo en liet zich meestal John of John Bax noemen.

Door zich uit te geven als eigenaar van een bedrijf met flitsende website en glimmende folders won S. in deze regio - waar hij zich in 2008 en 2009 al bediende van oplichtingspraktijken - het vertrouwen van mensen. Zo kon hij maandenlang ongestoord zijn gang gaan. Bij bedrijven huurde hij materialen die hij niet terugbracht. Particulieren ontvingen slecht of geen eten in plaats van een luxe, vooraf betaald kerstdiner.

Opgepakt

Na oudejaarsdag vorig jaar verdween hij van de radar. Onderzoek leidde de politie vervolgens naar een woning in het Groningse Vlagtwedde. Daar werd hij aangehouden voor het overtreden van voorwaarden van een eerdere voorwaardelijke invrijheidsstelling. Hij moest in dat kader nog 268 dagen celstraf uitzitten. Deze maand loopt die straf af.

‘Niet in voorlopige hechtenis’

En het hoger beroep in zijn Achterhoekse zaak hoeft hij niet in hechtenis af te wachten. „Er is een vonnis en dat is nog niet onherroepelijk. Het OM heeft bij het uitspreken van de strafeis geen gevangenneming gevraagd. De rechtbank heeft dat evenmin ambtshalve opgelegd. Dat betekent dat wat deze zaak betreft, de verdachte zijn hoger beroep niet in voorlopige hechtenis hoeft af te wachten”, aldus Martine Baar, voorlichter van Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Een zittingsdatum voor het hoger beroep is er nog niet.

Omdat het politieonderzoek naar de oplichtingspraktijken in Twente nog niet is afgerond, lijkt Johan S. enige tijd buiten de gevangenisdeuren te kunnen doorbrengen. Zijn advocaat Myrddin Bouwman wil ‘omwille van veiligheidsredenen’ geen mededelingen doen omtrent de datum van invrijheidstelling van haar cliënt. „Maar ik kan u u wel mededelen dat dit in de maand oktober van 2022 is.”

Belofte aan slachtoffer van oplichting

S. beloofde, via zijn advocaat, op woensdag 26 oktober een eerste betaling te zullen doen aan Remco uit Lochem. Die wacht op ruim 17.000 euro van Johan S. en diens vriendin Belinda van Putten, de ex van Remco.

Volledig scherm In Twente sloeg Johan S. zijn slag door zich uit te geven als cateraar. Bij bedrijven huurde hij materialen die hij niet terugbracht. Particulieren ontvingen slecht of geen eten in plaats van een luxe, vooraf betaald kerstdiner. © Gezienus Bruining