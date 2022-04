Johanna (93) uit Rekken vraagt aandacht voor Oekraïense kinderen: ‘Over de dood van mijn zusje Riet werd niet gesproken’

Het is 25 september 1944 als de dan 15-jarige Johanna de Leeuw op de vlucht moet. Operatie Market Garden is in volle gang. Hun huis in Driel ligt in puin en haar zusje Riet is bij de beschietingen door een scherf in het hoofd geraakt. Nog steeds, 78 jaar later, heeft de 93-jarige er last van dat ze toen haar verhaal nergens kwijt kon. Met de beelden uit Oekraïne voor ogen, zegt de Rekkense: „Let op de kinderen.”