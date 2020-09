Jolie (13) na ontdekking tumor dankzij oproep GeenStijl overstelpt met kaartjes: ‘Ze is zo flink’

Geschiede­nis­le­raar ontslagen op middelbare school Warnsveld na overtreden social me­dia-re­gels

25 september Het bestuur van het Isendoorn College in Warnsveld heeft per direct een geschiedenisleraar van de school ontslagen. Het vertrouwen van het bestuur in de man is volgens rector Erwin Lutteke weg nadat de leraar het schoolprotocol voor social media zou hebben overtreden.