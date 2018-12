Jolink over comeback Normaal: Oude knarren die gaan knallen

Met Willem Terhorst en Ferdi Jolij staat de originele bezetting van de band, uit de beginjaren vanaf 1975, weer op het podium. Net als afgelopen Hemelvaart, toen het bronzen beeld van Normaal werd onthuld in Hummelo. Een volgepakt dorpsplein zag en hoorde Jolink toen drie kwartier lang optreden, mét zijn maten 'Wimken van Diene’ en ‘Frederik Puntdroad'. ,,Toen zat ik weliswaar op een kruk, maar ik heb er niets aan geleden. Dat geeft de burger moed en toen me werd gevraagd wat ik ervan zou vinden om nóg een keer op te treden met Normaal, kreeg ik er gelijk weer zin an!’’



Maar een échte comeback wil Jolink het optreden in Lochem op 30 mei 2019 niet noemen. ,,Ik ben in 2015 gestopt met Normaal vanwege mijn gezondheid en had nooit verwacht dat er een nieuw geneesmiddel zou komen dat zó goed zou werken. Ik voel me inmiddels fitter dan eind 2015 tijdens het afscheidsconcert en ben nu lichamelijk weer redelijk in orde.’’