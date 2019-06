Jonah Falke: Enschede

Update Grote brand in bedrijfs­pand Halle onder controle: brandweer­per­so­neel afgelost vanwege de warmte

12:35 HALLE - In het Achterhoekse Halle woedt een grote brand in een bedrijfspand aan de Fortstraat. De brand is onder controle en zou zijn ontstaan tijdens dakwerkzaamheden met betrekking tot asbestsanering.