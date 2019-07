Jonah Falke loopt stage: ‘kunstmatige intelligentie' achter het stuur

column ‘De kinderen sluiten wedden­schap­jes of ik wel of niet word gearres­teerd tijdens mijn vakantie in Rusland’

10:00 Waar de ware francofiel vanuit Nederland automatisch naar het zuiden buigt, heb ik dat met het wilde oosten. Hoop nu dan ook van een paar weken van Rusland te genieten. Het is dit jaar een beetje dubbel, want alle verhalen over het MH17-drama reizen uiteraard ook mee. Vijf jaar geleden zat ik op slechts zo’n 200 kilometer afstand van waar het toestel werd neergehaald, en maakte in de dagen erna in de regio al de eerste versies van propagandaverhalen mee over hoe het gebeurd zou zijn.