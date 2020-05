Jonah Falke over de wankele balans tussen leven en dood

Waar komt bij u de drang vandaan om in coronatijd een serie verhalen te maken over de ziekenhuizen?

,,Voor het eerst in m'n leven ervoer ik echt die journalistieke prikkel. Dat je daar wil zijn, waar het allemaal gebeurt. Ik zei tegen mijn moeder, dat als het oorlog was geweest, dat ik het ook had willen zien. Met mijn eigen ogen. Ze vroeg nog: kan dat niet telefonisch? Nou, nee.”