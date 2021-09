Jonah Falke wint Kunstprijs Oude IJsselstreek: Jubal beste culturele organisatie

Falke zelf kon vrijdagavond niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking in de DRU Cultuurfabriek. Via een liveverbinding vanuit de Jardin des Tuileries (Tuin van de Tuilerieën, red.) in Parijs nam Falke de prijs figuurlijk in ontvangst. Falke behoorde tot de drie genomineerden vanwege zijn creatieve geest. Naast schrijver is hij namelijk ook een begenadigd schilder en muzikant.