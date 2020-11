Jong en dementerend: ‘Het doet pijn, maar met zwijgen win je niks’

Aan dementie werd niet gedacht. Paul was vorig jaar 56 en natuurlijk veel te jong om alzheimer te krijgen. ,,Paul was altijd een pietje precies. De kopjes moesten bijvoorbeeld altijd op een bepaalde manier in de afwasmachine. Plotseling stonden ze door elkaar. Of de keer dat hij een rolgordijn zou ophangen in de keuken. Hij heeft twee rechter handen, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Maar hij wist het niet meer. Stond hij daar te staren.”

Wat te doen met scheerschuim?

,,Voor mij was dat ook vreemd", reageert Paul. ,,Ik was altijd zo handig en plotseling kon ik dingen niet meer. Snapte ik het gewoon niet. Stond ik met scheerschuim in mijn handen... Natuurlijk doet dat wat met je. Ik raakte snel geïrriteerd.”

De druppel

De druppel was het moment dat hij met Chris aan het klussen was in de tuin en hij twee schroeven in zijn broekzak vond. ,,Hij wist niet meer wat hij daar mee aan moest”, herinnert Chris zich. ,,Dat was echt zo raar. Hij werkte nota bene in een houtzagerij, hier in Ruurlo. Die avond hebben we een stevig gesprek gehad aan tafel. ‘Jij gaat naar de dokter!’ Hij twijfelde. Er zijn best harde woorden gevallen, maar uiteindelijk ging hij overstag.”