Jong en oud kan tijdelijk wonen in een flexhuis

Nieuwe coöperatie

,,Vanuit de tijdelijke woning kan gezocht worden naar een definitieve woning", aldus Van Heek . ,,Zo voorkomen we dat jongeren en ouderen de kern waar ze sociale contacten hebben moeten verlaten vanwege een gebrek aan woningaanbod." Op dit moment wordt in het Berkellandse Rekken onderzocht of de eerste flexwoningen kunnen verschijnen.

Wooncoöperatie

Voor dit project wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van huur-koopvormen via de nieuwe wooncoöperatie. Het idee is dat de coöperatie de tijdelijke woning verhuurt aan de huurder die lid is van de wooncoöperatie. Om in het tijdelijke huis te kunnen wonen, koopt de huurder zich in bij die wooncoöperatie. Als de huurder later verhuist kan dit aandeel worden doorverkocht aan de nieuwe bewoner, maar kan ook behouden worden als investering. Op elk aandeel wordt een nader te bepalen rente per jaar verstrekt door de wooncoöperatie.