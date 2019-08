Jong en oud onder een dak in Doetinchems appartementencomplex

Mislukt

Volgens Birkenhäger is de opzet nieuw voor de Achterhoek. Wel werd eerder door Woningcorporatie Habion een soortgelijke poging ondernomen in verzorgingstehuis Het Weerdje in Doetinchem, maar dat mislukte.

,,De nieuwe invulling van het voormalige makelaarskantoor moet worden gezien als het geschikt maken van vastgoed voor een andere functie", legt Birkenhäger uit. ,,Dit met als doel om de mismatch op de woningmarkt weg te nemen. Bijzonder is dat we zorgpartijen hebben gevraagd een plan te maken: uitgangspunt was daarbij dat twee zorgpartijen in het complex gingen. Ook om zo als zorgpartij niet in de eigen bubble te blijven zitten en versterking te zoeken met een andere partij. Dat is gelukt met de mix van Zorg Samen Gelderland en Gaafwerk.”