Jong en smid in wording: ‘Het is super om met je handen bezig te zijn’

Zorgboerde­rij Erve Bussink speciaal voor cliënten met niet-aangeboren hersenlet­sel: ‘Met hersenlet­sel moet je jezelf helemaal herontdek­ken!’

HAARLO - Niet-aangeboren hersenletsel overkomt je. Zorgboerderij Erve Bussink in Haarlo is gespecialiseerd in de behandeling ervan. „Er wordt wel eens iemand boos over wat niet lukt. Maar we gaan vooral voor dat wat wél kan. En het hebben heel veel lol!”

14 september