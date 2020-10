Jong in coronatijd: wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

Clubs en discotheken zijn nog steeds dicht, terwijl de kroegen (vooralsnog) om 22.00 uur moeten sluiten. Het lijkt erop dat jongeren hun heil thuis bij elkaar zoeken, maar daar zit je weer met het feit dat je maximaal drie gasten mag ontvangen. Ondertussen zit je vaker thuis dan je lief is, helemaal omdat je je school of studie ook grotendeels digitaal moet volgen.

Uitlaatklep

Kortom: het lijkt allemaal niet mee te vallen. Maar of dat ook echt zo is, horen we graag van jou. Hoe frustrerend is het om niet fatsoenlijk uit te kunnen gaan? En met wat voor creatieve activiteiten heb jij wél die uitlaapklep gevonden die we allemaal zo nodig hebben? De Gelderlander komt graag in contact met jongeren die hun verhaal willen doen.



Mailen kan naar redactie.achterhoek@gelderlander.nl onder vermelding van ‘Jong’. Vermeld ook je naam, woonplaats, leeftijd en contactgegevens. Dan nemen wij wellicht contact met je op.