Jong meisje ernstig gewond na trap van paard op manege in Vorden

bermmonumenten Miriam uit Neede leeft verder zonder haar engel: ‘Als jouw kind sterft, dan sterft ook een deel van jouw hart’

15:35 NEEDE - Van de ronde bovenkant is een stukje afgeslepen. Op de platte ondergrond staat in sierlijke letters haar naam: Kim. Aan de voorkant van de zwerfkei staat in het rood ‘Angel’. „Zo noem ik haar”, zegt Miriam Jansen, „Kim is mijn engel. Met een god heb ik niets, maar met engelen des te meer.”