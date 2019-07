Jonge Achterhoekse muzikanten op podium Zwarte Cross

LICHTENVOORDE - Ze zijn tussen de 15 en 25 jaar oud, spelen al sinds hun jeugd een instrument, zijn lid van een harmonie- of fanfareorkest in hun eigen dorp, èn ze spelen op een podium van de Zwarte Cross. Dit jaar voor het eerst, maar de bedoeling is dat ze daar de komende jaren vaker te zien en te horen zijn. Die ‘ze’ zijn de zeventig muzikanten van het Oost Gelders Jeugd Orkest.

De Achterhoekse harmonie- en fanfareorkesten horen bij de streek, vindt Cross-organisator Gijs Jolink. ,,Niet cool? Als er kermis is, hoort daar muziek bij, geen optocht zonder muziek van de fanfare. Zonder muziek verliest het feest een deel van de identiteit. Die muziek komt uit eigen dorp.”

In de theaterweide

Daarom ruimt de Feestfabriek, bezig met de voorbereiding van het festival in Lichtenvoorde, op het podium in de theaterweide plek in voor een optreden van het Oost Gelders Jeugd Orkest. Ze spelen daar op vrijdag 11 juli om 11 uur.



,,We spelen drie kwartier”, zegt Rob Kuenen van het Oost Gelders Jeugd Orkest. ,,Stukken die door ons zelf zijn gearrangeerd, een solostuk met gitarist Mart Hillen en met twee zangeressen. We hebben jonge talenten en spelen verschillende disciplines: klassiek, filmmuziek, popliedjes. Het is veel meer dan de optocht.”

Allemaal C- en D-niveau

Daar komt bij: de muzikanten zijn jong, maar allemaal van C- of D-niveau. Gijs Jolink: ,,Ik heb een paar films van optredens bekeken, ze zijn ècht goed.” De Zwarte Cross-organisator en muzikant leerde zelf pas op zijn 18e een muziekinstrument te bespelen, achteraf was hij daar liever eerder mee begonnen.



,,Dit komt uit je eigen dorp, muziekverenigingen helpen kinderen vroeg een instrument te leren bespelen. Ik ben laat begonnen en begon meteen een eigen band, dat had beter later gekund. Ik heb wel spijt dat ik niet al op mijn zesde ben gestart.”

Opmaat tot meer