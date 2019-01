Jonge ‘bankzitters’ zonder werk of school krijgen bezoek van gemeente

Na 75 jaar laat razzia in Aaltense kerken nog sporen na

30 januari AALTEN - Gert Nobel speelde op zondag 30 januari 1944 op het orgel van de Westerkerk in Aalten, toen Duitse SS-ers deze kerk omsingelden. De geboren Rotterdammer, 19 jaar oud, was in Aalten ondergedoken. Nobel was één van de in totaal 48 jonge mannen die tijdens deze razzia, de eerste die in oorlogstijd in een Nederlandse kerk werd gehouden, werd opgepakt en afgevoerd.