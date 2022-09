Jonge bestuurder rijdt op zijn verjaardag zijn buren aan: ‘Ik zag niks meer, toen kwam de klap’

Alle zegen komt van boven: Heiligen­beel­den­mu­se­um verkoopt heiligen­beel­den voor zonnepane­len - en de opslag waar die op komen

VORDEN/KRANENBURG - Het is een beetje een gevalletje ‘alle zegen komt van boven': zonnepanelen op de te bouwen opslagruimte bij het Heiligenbeeldenmuseum in de St. Antonius van Padua-kerk in Kranenburg bij Vorden moeten er voor helpen zorgen dat in de kerk minder gas hoeft te worden gestookt. En die verduurzaming wordt deels betaald... met de verkoop van ‘dubbele’ heiligenbeelden.

7 september