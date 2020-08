Jonge corsokunstenaars laten zich inspireren door Mondriaan

Ook Winterswijkse corsogroepen maken beeldhouwwerken voor de 23 kilometer lange fietsroute. ,,Dat samenhorigheidsgevoel dat je creëert met het bouwen van een wagen houden we zo in stand’’, zegt Peter ten Hagen van Corso & Co. ,,We vonden het ook hartstikke leuk om de kinderen te helpen met hun kunstwerken. Zo brengen we ze in contact met zowel de bloemencorso als met de werken van Mondriaan.’’