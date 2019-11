Jonge dealers verkochten drugs aan nog jongere gebruikers: ‘Soms pas 16 jaar’

De twee zijn dinsdagmorgen met groot machtsvertoon van hun bed gelicht door de politie. Deze zogeheten ‘klapdag’ was de climax van een maandenlang onderzoek naar drugshandel en -gebruik in de gemeente Oost Gelre. Beide verdachten woonden nog bij hun ouders in huis, om de privacy van deze gezinnen te beschermen maakt de politie hun woonstraten niet bekend.



Het duo wordt ervan verdacht dat zij tientallen gebruikers drugs hebben verkocht over een langere periode. De twee werkten samen en waren actief in een groot gebied; volgens de politie verkochten zij drugs in de gehele gemeente Oost Gelre en daarbuiten. Dat gebeurde meestal vanuit een auto op parkeerplaatsen, aldus Ter Haar.