Jonge freerunners steken in Ruurlo met stunts James Bond naar de kroon

Update Politiewa­gen vliegt uit de bocht en eindigt in sloot Winters­wijk; agent en politie­hond ongedeerd

20 november WINTERSWIJK – Een politiewagen is uit de bocht gevlogen in Winterswijk. Een hondenbegeleider zou met sirenes en zwaailichten aan op weg naar een spoedmelding vanwege een ‘heterdaadje’. De bestuurder sloeg rechtsaf de Leemkuilweg in en verloor de macht over het stuur.