Jonge helden die bedrijf starten krijgen hulp: ‘Er loopt zoveel jong talent rond’

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten, kunnen kosteloos hulp krijgen vanuit het project Ondernemende Helden. ,,Er zit heel veel jong talent in de Achterhoek”, stelt Karin Overbeek. ,,Veel talenten lopen rond met ideeën, maar weten niet goed hoe ze het aan moeten pakken. Wij zoeken deze helden.”

Jaar lang begeleiding

Karin Overbeek uit Hummelo is de coördinator van dit project, dat deel uitmaakt van de stichting Day for Change en in de basis al ruim tien jaar bestaat. Tot op heden waren er enkel lessen in ondernemen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Het nieuwe project richt zich op jongeren tussen de 16 en de 26 jaar, die een jaar lang begeleiding kunnen krijgen.

Vorig jaar opende een online academie. Jongeren die zich aanmelden, volgen een serie van negen lessen waarin alle aspecten van het opstarten en uitbouwen van een eigen bedrijf aan bod komen. Ook zijn er meetings, online en in ‘het honk’ in cultureel centrum De Gruitpoort in Doetinchem, een ruimte waarvan alle jonge ondernemers gebruik mogen maken.

Hier gaat Overbeek ook individueel met ze in gesprek. ,,In het begin gaat het heel erg over wat ze willen en wat ze nodig hebben”, vertelt de coördinator. ,,Daarna kan ik in ons netwerk op zoek naar een sterke coach om ze echt vooruit te helpen.”