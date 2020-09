Jonge kapelaan (27) versterkt parochie in Doetinchem

Dit tot vreugde van Hans Pauw, die als pastoor leiding geeft aan het pastorale team in de grootste parochie in de Achterhoek. ,,Ons team is recent gehalveerd van 5 naar 2,5 fte", zegt Pauw. ,,Dus de aanvulling van deze jonge kapelaan is zeer welkom."

Tilma is geboren in Amsterdam en opgegroeid in Maarssen, bij Utrecht. Hij woont inmiddels in Doetinchem, waar hij 1 september in dienst is getreden. In november wordt Tilma benoemd tot diaken. Op 5 juni 2021 zal hij tot priester worden geweid. Een dag later - op zondag 6 juni - zal hij zijn eerste mis leiden in de Paskerk in Doetinchem.