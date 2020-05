Jonge oehoes geringd in steengroeve Winterswijk

In water aangetrof­fen auto eerder gestolen in Doetinchem: politie zoekt verdwenen bestuurder

13:33 DOETINCHEM - De auto die dinsdagavond in de Oude IJssel aan de Edisonstraat in Doetinchem is aangetroffen was eerder in die stad gestolen. Direct na de ontdekking van de auto te water kwamen politie en brandweer - met steun van een duikteam uit Arnhem - in actie om eventuele inzittenden te redden.