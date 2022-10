Jonge ondernemers helpen Bergh in het Zadel aan megabedrag: ‘Wilden het een keer grootser aanpakken’

De Achterhoekse Jonge Ondernemers (AJO) hebben meer dan 50.000 euro opgehaald voor Bergh in het Zadel. Het geld is bijeengebracht met een spectaculaire dinershow in de Doetinchemse Catharinakerk.

De avondvullende show met een 7-gangendiner (kosteloos verzorgd door lokale bedrijven en topchefs als Mike Vrijdag en Bjorn Massop) werd vrijdag begeleid door goochelaar Hans Kazan. Optredens waren er van Laura van Kaam, Romy Monteiro, Fay Lauren, Wayland & Falko on sax en Stefan Passerschroer.

230 aanmeldingen

De kerk in hartje Doetinchem zat met 180 mensen helemaal vol. ,,We hadden 230 aanmeldingen en hebben dus mensen moeten teleurstellen”, zegt Dave van Zantvoort, AJO-lid en eigenaar van Kwerreveld Dakbedekkingen in Winterswijk.

Van Zantvoort spreekt van een geslaagde eerste ‘Dinnershow’ van de AJO. ,,We bestaan nu twaalf jaar en hebben al heel wat events georganiseerd, maar na coronatijd wilden we het een keer grootser aanpakken. Dat is denk ik goed gelukt.”

Volledig scherm Hans Kazan praatte de avond aan elkaar. © @OLIVR

Bergh in het Zadel

Speciaal om geld op te halen voor stichting Bergh in het Zadel werd een veiling georganiseerd met Doetinchemmer Sjoerd Weikamp als veilingmeester. Een van de ‘winnaars’ van de veiling mag een helikoptervlucht maken en landen in een vol stadion De Vijverberg.

Iemand anders mag zich verheugen op een volledige verzorgde reis naar de Grand Prix van Abu Dhabi.

De bijzondere avond doet Van Zantvoort en de 21 andere leden van AJO naar meer smaken. ,,Zeker. Het is nu een kwestie van copy-pasten. Of dit een jaarlijks terugkerend iets wordt? Dat weet ik niet. Het was organisatorisch wel heel intensief.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.