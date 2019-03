Jonge vandaal (18) springt op daken en motorkap van politieauto's in Doetinchem

column Watervrees

16 maart Mijn sterrenbeeld is vissen. Toch had ik als kind watervrees. Vreselijk vond ik die zwemlessen op de lagere school. Al had dat meer te maken met de badmeester, die ervan genoot om kinderen met watervrees bruut in het diepe te gooien. Doodsangsten heb ik doorstaan. Gelukkig is dat bij mij helemaal goed gekomen. (Bij de badmeester wat minder). Ik ben zelfs een tijdje fanatiek wedstrijdzwemmer geweest. En: ik voel me inmiddels als een vis in het water.