Jonge vluchtelingen vertrekken weer van De Betteld: ‘Dat valt ze zwaar’

Opvang in Lochems hotel definitief: ook tientallen vluchtelin­gen bij inwoners thuis

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk onderdak krijgen in hotel-restaurant De Scheperskamp in Lochem. In het hotel kunnen 105 mensen terecht. Dat zijn de betrokken partijen overeengekomen. De gemeente Lochem kijkt daarnaast naar de mogelijkheden van grootschalige opvang in een riviercruiseschip en op een vakantiepark.

