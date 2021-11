Jonge vredebrengers willen het verschil maken: ‘Als Doetinchem belt, ga ik aan de slag in Overstegen’

Jong belegen? ‘Dat eten die Duitsers niet’, zei de Nederland­se kaasboer

Mijn man is een snob, een kaassnob. Dat mag ik van hem rustig opschrijven, hij vindt het zelf ook. Hij lust alleen maar jong belegen. Oh wee als die te jong is, of te oud. Kaas uit de supermarkt eet hij niet, het moet van de kaasboer zijn. Een plat stuk.

